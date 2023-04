Instagram

Beto Preto reassumiu na segunda (17) o cargo de secretário de Saúde do Paraná. A informação foi confirmada por ele no Instagram. “Em Brasília, nosso gabinete continuará em ação, trabalhando diariamente para honrar a confiança e voto de cada paranaense. No Paraná, seguiremos nosso trabalho pela saúde, avançando e garantindo que os serviços cheguem até a porta de todos os moradores do nosso Estado”, publicou.

