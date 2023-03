Beto Richa (PSDB): promotor será substituído (Franklin Freitas)

Por 3 votos a 2, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acatou recurso do ex-governador e deputado federal Beto Richa (PSDB) que pediu a suspeição do promotor do Ministério Público do Paraná, Fernando Cubas César, no processo aberto a partir da operação Rádio Patrulha, que investiga denúncias de desvio de recursos públicos no programa “Patrulha do Campo”, de financiamento de máquinas para a manutenção de estradas rurais no Paraná. A defesa de Richa alegou “evidente a inimizade entre o Promotor de Justiça e o paciente Carlos Alberto Richa”.

No recurso, os advogados do ex-governador também apontaram decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que determinou a remessa do processo da Justiça Comum para a Justiça Eleitoral, afirmando ter havido “diversos elementos de prova que apontam para a existência de indícios de crimes de caixa dois desde o início das investigações, de modo que se trata de mais um caso de manipulação indevida das regras de competência”. Com a nova decisão de ontem, o MP terá que designar um novo promotor para o caso.

O processo tramitava originalmente na 13ª Vara Criminal de Curitiba. Beto Richa chegou a ser preso na operação em setembro de 2018, quando disputava a eleição para o Senado e foi libertado por decisão de Mendes.

Segundo a denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os acusados fraudaram licitação para a implantação de “patrulhas mecanizadas” em todo o estado com o intuito de beneficiar três empresas.

De acordo com o MP, os empresários teriam apresentado ao então governador proposta para que suas empresas adquirissem o maquinário e o alugassem ao estado, repassando a Richa e seu grupo uma porcentagem do ganho com os aluguéis.

Segundo o MPPR, o total dos pagamentos efetuados pelo estado do Paraná às empresas conluiadas foi de R$ 101.905.930,58. A porcentagem prometida como propina pelos empresários foi de 8% sobre o total bruto, o que ultrapassaria R$ 8 milhões. Richa sempre negou as denúncias.

Farpas

Nos últimos dias, Beto Richa e o deputado federal e ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol (Podemos) trocaram farpas públicas envolvendo processos a que o tucano responde com origem nas investigações da operação. A discussão começou após uma entrevista em que o ex-governador afirmou que a Lava Jato teria sido um projeto político de poder. Na ocasião, Richa disse não ter dúvidas de que os integrantes da força-tarefa “colocaram em prática um projeto de poder, usando e instrumentalizando o sistema judiciário”. Segundo ele, Dallagnol teria utilizado “narrativas criminosas” para envolver o PSDB nas denúncias como forma de mostrar que o alvo da operação não seria somente o PT.

“Pessoas como Beto Richa, que têm muito a explicar à sociedade, atacam o legado da Lava Jato de modo leviano. Enquanto os acusados atiram palavras contra a Lava Jato, nós mostramos os fatos e as provas”, rebateu o ex-procurador.