Beto Richa (PSDB): ex-governador pediu suspeição de promotor. Foto: Franklin de Freitas.

Por 3 votos a 2, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acatou hoje recurso do ex-governador e deputado federal Beto Richa (PSDB) que pediu a suspeição do promotor do Ministério Público do Paraná, Fernando Cubas César, no processo aberto a partir da operação Rádio Patrulha, que investiga denúncias de desvio de recursos públicos no programa “Patrulha do Campo”, de financiamento de máquinas para a manutenção de estradas rurais no Paraná. A defesa de Richa alegou seria “evidente a inimizade entre o Promotor de Justiça e o paciente Carlos Alberto Richa”.

Leia mais no blog Política em Debate.