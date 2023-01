Designer aparece em vídeo erguendo a réplica durante ataques. Foto: reprodução.

A Polícia Federal prendeu hoje em Varginha (MG), o designer Marcelo Fernandes Lima, que levou a réplica da Constituição Federal de 1988 do Supremo Tribunal Federal (STF) na invasão em Brasília (DF). Ele havia devolvido a réplica à PF no dia 12 deste mês, quatro dias após os ataques na Praça dos Três Poderes, mas foi liberado no dia após prestar depoimento.

De acordo com a corporação, o bolsonarista se apresentou hoje com um advogado, já que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo STF. O pedido de prisão foi emitido após a entrega da réplica da Constituição. Policiais já teriam buscado por ele em sua residência, mas o homem não foi encontrado.

Marcelo Fernandes Lima foi levado para uma penitenciária da região e ficará à disposição do STF. O designer é de São Lourenço (MG) e possui uma empresa com sede em Campinas (SP). Ele aparece em fotos com a réplica na mãos na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), no dia dos ataque. No depoimento feito quando entregou a réplica à PF, ele disse que pegou a Constituição “para que não fosse destruída” nos ataques.