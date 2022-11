Ato ontem no Bacacheri: “SOS Forças Armadas” (Valquir Aureliano)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveram ontem no feriado da Proclamação da República, atos nos arredores de quartéis das Forças Armadas em pelo menos dez capitais, incluindo Curitiba, além de outras cidades do País, em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Na capital paranaense, os atos aconteceramm em frente aos quartéis do Exército no Pinheirinho e no Bachaceri.

Bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição vêm promovendo manifestações desde a vitória de Lula no segundo turno, apontando, sem apresentar provas, supostas fraudes no sistema de votação eletrônica e pedindo a intervenção dos militares – o que contraria a Constituição. Inicialmente, caminhoneiros bloquearam estradas, sendo desmobilizados depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou pedindo o respeito ao direito de ir e vir.

Na última quarta-feira, o Ministério da Defesa entregou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relatório no qual afirmava não ter encontrado indícios de fraudes nas urnas. No dia seguinte, a Pasta divulgou outra nota, alegando que o relatório apontava não haver como descartar a possibilidade de problemas no sistema. Na sexta-feira, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica divulgaram novo texto, defendendo o direito às manifestações, desde que pacíficas, e fazendo críticas ao Judiciário.

Na manifestação de ontem em Curitiba e outras cidades, os manifestantes portam cartazes pedindo “SOS Forças Armadas”, “Exército nos salve”, além de pautas mais genéricas, como o apoio à “liberdade de expressão” e ao “poder soberano do povo”.

Em grupos que organizam as manifestações, há mensagens orientando como deve ser o protesto. Eles alertam para possíveis infiltrados e até para a presença da imprensa no acampamento. Os organizadores pedem para que as declarações fiquem claras: “não à censura”; “ilegitimidade nas urnas”; “justiça”; e “não à corrupção”.

Apesar dos questionamentos bolsonaristas ao resultado da eleição, a Justiça Eleitoral atestou a segurança do processo e a transição de governo está em curso.

A palavra “intervenção” foi evitada. Apesar disso, todos os atos se dirigem aos militares e o acampamento em Brasília está montado numa praça em frente ao QG do Exército.

Uma equipe de reportagem do Grupo Jovem Pan foi hostilizada por militantes bolsonaristas e teve que ser escoltada por militares para longe de um protesto de viés antidemocrático em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Em São Paulo, o ato foi realizado na região do Parque Ibirapuera, Zona Sul. Por volta das 14 horas, o grupo se concentrava em frente ao Comando Militar do Sudeste.