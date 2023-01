O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu, no domingo, em seu canal no Telegram, as falas ditas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último sábado sobre o suposto descaso com os indígenas durante o seu governo. Bolsonaro disse que as críticas são “farsa da esquerda”, além de citar as medidas feitas para a população indígena.

“Contra mais uma farsa da esquerda, a verdade: os cuidados com a saúde indígena são uma das prioridades do governo federal. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS, o SasiSUS”, disse na mensagem, que foi replicada de uma publicação do Ministério da Saúde em dezembro de 2022, durante o seu governo.

No último sábado, Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitaram os povos Yanomami, em Roraima, e decretaram emergência em saúde no território. Em coletiva, o presidente Lula criticou a gestão de Bolsonaro com os povos indígenas: “Se ao invés de fazer tanta motociata tivesse vergonha e viesse aqui, quem sabe esse povo não tivesse abandonado como está”.

A ex-ministra da Mulher e da Família, e senadora eleita, Damares Alves (Repub) também contestou as informações divulgadas pelo governo Lula. Segundo ela, a Pasta esteve ‘in loco’ inúmeras vezes.