Bolsonaro, em conversa com apoiadores, nos EUA. Foto: reprodução/ You Tube.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rompeu hoje o silêncio e em conversa com apoiadores na porta da casa onde está hospedado em Orlando, nos Estados Unidos, condenou o ataque aos três Poderes ocorrido em Brasília no último dia 8, chamando os atos de “inacreditáveis”. Bolsonaro também reconheceu que cometeu “deslizes” no seu governo.

O ex-presidente disse que durante quatro anos, sua gestão teve alguns “furos” e falou sobre liberdade. “Em quatro anos, todo dia era segunda-feira. Tem alguns furos? Tem, lógico. A gente comete alguns deslizes em casa, quem dirá no governo. Só que em casa a gente sabe quem é o responsável. É sempre nós, os maridos”, disse.

Sobre as invasões do Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso, Bolsonaro afirmou lamentar o episódio. “Lamento o que aconteceu dia 8, uma coisa inacreditável. Mas no meu governo, o pessoal aprendeu o que é política, conheceu os poderes, começou a dar valor à liberdade. Eu falava para alguns sobre a liberdade, e eles diziam que era igual ao sol, nasce todo dia, mas não é bem assim não. A gente acredita no Brasil”, afirmou.