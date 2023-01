O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) criticou a declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre as invasões e depredações ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF) que aconteceram no último dia 8 de janeiro. “É lamentável ver esse bolsonarista irresponsável governando um Estado tão importante como Minas Gerais”, disse o parlamentar em sua rede social.

Nesta segunda-feira, 16, Zema afirmou que o governo federal pode ter feito “vista grossa” às invasões dos manifestantes e permitido os atos para poder “se fazer de vítima”. “Me parece que houve um erro da direita radical e houve um erro, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima”, afirmou Zema, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Para o governador mineiro, a avaliação ainda está no campo da suposição, mas ele pondera que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estava ciente da mobilização no Distrito Federal e não fez nenhum plano de contingência. A fala do governador repete tese ecoada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o senador Marcos do Val (Podemos-ES).