A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou ontem a criação da Comissão Especial da Tarifa Zero para o transporte coletivo. De iniciativa de Herivelto Oliveira (Cidadania), o requerimento foi aprovado com unanimidade, com o apoio de 25 vereadores. Apesar do nome, o autor explicou que a proposta “não é só (discutir) a tarifa zero e não necessariamente a tarifa zero”.

“Qual é a finalidade? É discutir formas de nós baixarmos a passagem de ônibus em Curitiba e também começar a discutir o novo contrato de concessão do transporte público, porque o atual vai vencer em 2025”, disse Oliveira. “Com o último reajuste da passagem, (para) R$ 6”, afirmou o vereador, “andar de ônibus se tornou inviável” para alguns trabalhadores.

A comissão será formada por oito vereadores e terá a duração inicial de 120 dias, prazo que pode ser prorrogado por decisão do plenário. Os líderes agora têm 15 dias úteis para indicar os membros do colegiado, conforme a proporcionalidade partidária, das federações e dos blocos parlamentares representados na Casa. Caso o prazo não seja observado, afirma o Regimento Interno, “a não indicação pela liderança implica na renúncia tácita” e a vaga é redistribuída.

Exemplos – Para Oliveira, que citou exemplos de municípios brasileiros que adotam a tarifa zero, a medida não é “sonho ou maluquice”. “O governo federal está estudando a tarifa zero. Não necessariamente zerar a tarifa, mas abaixar muito o valor. São Paulo também está discutindo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, está discutindo com uma comissão, embora também se busque baixar a tarifa”, apontou.

Para o presidente Marcelo Fachinello (PSC), a Câmara precisa ser “protagonista” do debate do novo edital do transporte coletivo de Curitiba e de outros temas “espinhosos e complexos”.