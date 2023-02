Votação foi acompanhada por manifestantes favoráveis ao projeto. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou hoje, em segundo turno, projeto do prefeito Rafael Greca que institui o Conselho Municipal da Diversidade Sexual (CMDS) na Capital paranaense. A proposta dividiu a base do prefeito e foi aprovada hoje por 27 votos a 18. Na véspera, no primeiro turno, após um debate de três horas, o projeto foi aprovado por 25 votos a 7.

