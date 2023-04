Segundo Urbs, tarifa zero em Curitiba exigiria subsídio de mais de R$ 900 milhões ao ano (Franklin Freitas)

A comissão especial criada pela Câmara Municipal de Curitiba para discutir a nova licitação do transporte coletivo e a possibilidade de adoção de uma “tarifa zero” nos ônibus da Capital faz hoje sua primeira reunião. O atual contrato de concessão, que vence em 2025, é alvo de críticas e contestação em razão do alto valor da tarifa, hoje em R$ 6,00 um dos mais altos do País, após o último aumento, de 9%, que entrou em vigor em março último. Além disso, o repasse de cerca de R$ 400 milhões em subsídios pela prefeitura para o sistema, durante a pandemia da Covid-19 também é questionado peloa parlamentares.

A criação da comissão foi aprovada no início de abril. Segundo o autor da proposta, vereador Herivelton Oliveira (Cidadania), o objetivo não é discutir apenas a “tarifa zero”, mas estratégias para reduzir o custo do transporte para o usuário. “É discutir formas de nós baixarmos a passagem de ônibus em Curitiba e também começar a discutir o novo contrato de concessão do transporte público, porque o atual vai vencer em 2025. Com o último reajuste da passagem, (para) R$ 6”, afirmou o vereador, “andar de ônibus se tornou inviável” para alguns trabalhadores”, avalia ele.

Formado por oito parlamentares, o grupo terá o prazo de 120 dias para elaborar um relatório.

A prefeitura de Curitiba afirma que, mesmo com o último aumento, o déficit anual projetado do sistema é de R$ 206 milhões, dos quais o Executivo planejou aportar R$ 66 milhões sendo que o restante deve vir do governo federal – por meio do pagamento da gratuidade dos idosos – e do convênio do governo estadual para a integração metropolitana”. De acordo com o Executivo, se fosse pagar o valor real, medido pela tarifa técnica, o usuário teria que desembolsar R$ 7,05 atualmente.

Subsídio

Em março de 2022, quando foi à Câmara explicar o reajuste de 22% na tarifa, que na época passou de R$ 4,50 para R$ 5,50, o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, foi questionado pelos vereadores sobre o fato da tarifa de ônibus de Araucária (região metropolitana de Curitiba), estar em R$ 1,70, após uma série de reduções pela prefeitura da cidade. “Seria necessário subsidiar R$ 720 milhões por ano para fazer a passagem a R$ 1,70, como Araucária”, respondeu Maia Neto.

De acordo com o dirigente, na ocasiao, para a adoção da tarifa zero na Capital paranaense, seria preciso um subsídio de R$ 900 milhões ao ano, Segundo ele, Araucária chegou a ao valor de R$ 1,70 subsidiando cerca de 75% dos custos da tarifa. Maia Neto também apontou que “são sistemas incomparáveis”, já que o transporte da cidade vizinha possui um custo muito menor, por ter menos usuários, frota, trabalhadores e apenas um terminal. “Curitiba fez o contrário, está reduzindo o subsídio”, alegou.