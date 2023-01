Ivone Souza/ Divulgação

A Câmara Municipal de Araucária, por meio da presidência e diretoria-geral realizou na última semana de 2022 a devolução de R$ 16,5 milhões para os cofres municipais. Os valores entregues demonstram o rigor com o cuidado frente ao bem público. Este é o segundo ano seguido em que a Câmara de Araucária entrega mais de R$ 16 milhões à população. O montante devolvido representa 41,25% do total que a Câmara Municipal recebeu do orçamento municipal em 2022 que foi de R$ 40 milhões.

