Osias Moraes (Republicanos): vereador defende mudança na lei, alegando ataques a vereadores. Foto: CMC/arquivo

A Corregedoria da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) foi acionada pela presidência da Casa para que investigue uma notícia apurada pelo telejornal RIC Notícias. A reportagem mostra um veículo oficial sem a identificação obrigatória de pertencimento à frota da Câmara, sob uso do gabinete do vereador Osias Moraes (Republicanos), estacionado no pátio interno do Legislativo.

