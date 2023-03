A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) rejeitou ontem projeto que pretendia liberar o uso e o porte do celular nas agências bancárias da capital. A proposta, de iniciativa da vereadora Amália Tortato (Novo), foi rejeitada, na análise em segundo turno, com 19 votos contrários, 12 favoráveis e 4 abstenções.

O primeiro turno, no último dia 20, chegou a registrar um empate, com 13 votos para cada lado. O voto de minerva, positivo, coube então ao presidente Marcelo Fachinello (PSC). A matéria seria votada no dia 21, mas o debate de um projeto do Executivo, em regime de urgência, trancou a pauta. Com isso, o debate só foi retomado na sessão de 22.

Somado o tempo da discussão da última quarta, de quase uma hora e meia, e o desta manhã, de pouco mais de duas horas, a discussão em segundo turno chegou a três horas e meia. Fachinello, em diversos momentos, precisou intervir e pedir que o público nas galerias, representando os vigilantes e os bancários, respeitasse a manifestação dos oradores.

A proibição do uso de celulares nas agências bancáriasaprovada com a justificativa de promover a segurança de clientes e de funcionários dos estabelecimentos financeiros, já que o golpe da “saidinha de banco”, à época, era comum.