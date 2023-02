A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) retoma as sessões plenárias hoje, quando serão empossados quatro novos vereadores. Eles vão substituir parlamentares da Casa que foram eleitos no ano passado para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

O presidente Marcelo Fachinello (PSC) assinou as convocações após Carol Dartora (PT), eleita deputada federal, Denian Couto (Pode), Flávia Francischini (União) e Renato Freitas (PT), eleitos deputados estaduais, renunciarem às cadeiras Câmara.

Ana Júlia seria a primeira suplente do PT, mas foi eleita deputada estadual. Com isso, o ex-deputado Angelo Vanhoni (PT) foi convocado para a cadeira de Carol Dartora. Ele já foi vereador em duas legislaturas, entre 1989 e 1994. Renunciou, em 1995, para assumir como deputado estadual. Também foi deputado federal, entre 2007 e 2014.

Já a fotojornalista Giorgia Prates (PT) chega à Câmara para o primeiro mandato, como suplente de Renato Freitas. Primeiro suplente do Podemos, Bruno Pessuti retorna à Câmara na cadeira de Denian Couto. Ele foi vereador por duas legislaturas, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020.