A comissão especial criada pela Câmara Municipal de Curitiba para discutir o novo contrato do transporte coletivo e a possibilidade da adoção de uma “tarifa zero” na capital definiu ontem que no próximo dia 5, ouvirá o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto. O objetivo é entender o funcionamento atual do sistema.

Instalada na semana passada, a comissão tem a tarefa de não apenas discutir a viabilidade da implementação da tarifa zero em Curitiba, mas também de ter conhecimento para aprimorar o novo contrato do transporte coletivo da capital. A atual concessão do serviço público vence em 2025. Formado por oito parlamentares, o grupo tem o prazo de 120 dias para elaborar um relatório.

A sugestão da reunião com Maia Neto foi apresentada por Herivelto Oliveira (Cidadania), presidente do colegiado. “A ideia é que ele responda, esclareça pontos sobre a tarifa”, informou. “Esta reunião com a Urbs será para que possamos entender como funciona o sistema na cidade para que, depois, ao longo do prazo da comissão, possamos buscar alternativas e ideias, acompanhar a nova licitação do transporte, ver o que outras cidades estão fazendo e buscar a redução tarifária”, completou o relator da comissão, Bruno Pessuti (Pode).

Os vereadores também apresentaram sugestões de nomes para outras entrevistas, reuniões e visitas técnicas que acontecerão nos próximos dias. Dalton Borba sugeriu que a comissão convide técnicos de duas universidades federais do Paraná, a UFPR e a UTFPR, “para termos, inclusive, mais fundamento técnico, teórico para este trabalho”. O vice-relator explicou que ambas as instituições têm desenvolvido estudos na área. Professor Euler (PSD) sugeriu que o mesmo convite possa ser estendido às instituições de ensino superior particulares, como a PUC-PR. “A PUC tem um núcleo de estudos sobre urbanismo”, defendeu. o parlamentar.