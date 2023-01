(Reprodução)

O Partido dos Trabalhadores do Paraná divulgou neste domingo (8), um número de whatsapp para denunciar os manifestantes paranaenses que estiveram no ato terrorista em Brasília e que seguem promovendo atos antidemocráticos pelo estado.

O presidente do PT-PR, deputado Arilson Chiorato, pediu a colaboração dos órgãos e autoridades paranaenses para dar encaminhamento às denúncias. “As informações recebidas serão repassadas ao Ministério Público Federal e Estadual, à Polícia Militar do Paraná, e também contamos com os esforços do Governo do Paraná para impedir que tais atos sigam ocorrendo no nosso estado. Juntos vamos reestabelecer a normalidade democrática”, diz.

O advogado do PT-PR, Luiz Eduardo Peccinin, explica que as providências cabíveis serão tomadas e que as denúncias serão encaminhadas para que os responsáveis respondam pelos crimes cometidos. “As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Somente neste domingo (8) foram mais de mil mensagens recebidas”.

DISK DENÚNCIA DE TERRORISTAS

Envie fotos e vídeos com nome completo dos manifestantes. Entre em contato pelo whatsapp: 41 99522-2650.

