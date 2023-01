O presidente da Câmara, Arthur Lira (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Candidato à reeleição para a Presidência da Câmara em votação marcada para o próximo dia 1º de fevereiro, Arthur Lira divulgou ontem ato que prevê o aumento de R$ 4.253,00 para R$ 6.654,00 no auxílio-moradia pago aos deputados que não utilizam as residências funcionais da Câmara. O auxílio poderá ser pago em dinheiro, com desconto no Imposto de Renda, ou em reembolso por despesa, através da compensação de notas fiscais de hotéis ou locação de imóveis, isento de IR.