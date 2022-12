Reprodução / Canal de Carlos Bolsonaro no Telegram

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou neste domingo, 4, no seu canal do Telegram uma foto da ferida provocada pela erisipela na perna do pai, o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Carlos, Bolsonaro já está em processo de recuperação e “tudo corre muito bem”.

“A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!”, diz o texto que acompanha a imagem da ferida.

Desde a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro tem saído pouco do Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência. Recentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão atribuiu o sumiço ao quadro da erisipela.