O chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, afirmou neste domingo, em sua conta no Twitter, que as “cenas de barbárie” que aconteceram neste domingo em Brasília, “são não apenas lamentáveis, mas dignas do total repúdio por parte de todos os cidadãos brasileiros que exercem com dignidade seus direitos”.

“Estamos todos mobilizados, junto ao presidente Lula, para que a normalidade retorne o quanto antes à capital do Brasil para que as instituições continuem trabalhando pelo bem do nosso povo”, disse o chefe da CGU.