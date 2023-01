Darlan Scalco: novo secretário da Comunicação assumiu chefia de Gabinete do governador no início de 2022. Foto: Jonathan Campos/AEN

O chefe de gabinete do governador Ratinho Júnior (PSD), Darlan Scalco, vai acumular o atual cargo com as atribuições de Secretário de Estado da Comunicação. O decreto nomeando Scalco para a Pasta foi publicado pelo no último dia 1º, no Diário Oficial do Estado.

Leia mais no blog Política em Debate.