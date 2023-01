Chefes dos Poderes do Paraná divulgam nota em defesa da Democracia – Foto: Jonathan Campos/AEN

O governador Ratinho Júnior (PSD); o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSD); o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo de Souza Netto; e o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, divulgaram hoje uma nota conjunta em defesa da democracia e repúdio aos atos terroristas praticados por bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição presidencial no último domingo, em Brasília. Na nota, os chefes dos poderes no Paraná reafirmam “o compromisso já exarado por cada ente individualmente em prol da Democracia, das instituições brasileiras, da soberania do voto popular e da Constituição de 1988”.

