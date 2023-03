Pedágio: tema une adversários (Franklin de Freitas)

Dirigentes e representantes de oito partidos se reúnem hoje em Curitiba para anunciar a formação de uma coalizão que pode unir PT e PSDB – tradicionais adversários políticos no Estado. O objetivo do grupo é buscar posições de consenso sobre temas como o novo modelo de concessão de pedágio no Paraná e a venda de ações da Copel. Além do PT e do PSDB, também integram a coalizão integrantes do PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV e Rede.



A articulação surge em um momento decisivo da discussão sobre as novas concessões de rodovias entre os governos Ratinho Jr e Lula. Enquanto o governador defende a manutenção do modelo elaborado na gestão Bolsonaro, com leilão por menor tarifa e descontos condicionados ao pagamento de aporte financeiro para a garantira de obras, o PT e o governo federal trabalha para aumentar os descontos sobre a tarifa básica, reduzindo os aportes.



Na semana passada, em visita a Foz do Iguaçu e após encontro com deputados aliados no Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou a deputados aliados que pretende mudar o edital de licitação para que as tarifas sejam menores e haja garantia de obras.



Na ocasião, Lula recebeu do presidente do PT do Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, um documento com propostas para baixar a curva de desconto das tarifas no leilão, como a substituição de aporte por compra de títulos públicos por parte das concessionárias, para garantir a realização das obras.



Além disso, o material entregue pede execução de obras no início do contrato, revisão de implementação de mais 15 praças e a localização das 27 atuais, recontagem de tráfego, redução do tempo de contrato, licitação dos seis lotes juntos para ampliar a concorrência e implementação de mecanismos de fiscalização e transparência.



De acordo com Chiorato, Lula manifestou, porém, que a prioridade, no momento, é recuperar as estradas do Paraná que foram fortemente atingidas pelas chuvas, como a BR-277, parcialmente interditada desde novembro do ano passado após um deslizamento, e mais recentemente, pelo afundamento da pista.



Pressão – O governo Ratinho Jr vem pressionando o governo federal a tomar uma decisão rápida sobre o modelo dos novos pedágios. O líder de Ratinho Jr na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD) chegou a afirmar que o Estado só esperaria até o final de março. Caso não houvesse uma definição, o Paraná não delegaria mais à União, as rodovias estaduais, que representam cerca de um terço dos 3.300 quilômetros a serem concedidos. O próprio Ratinho Jr afirmou no início do ano que o Estado poderia ele mesmo licitar as suas próprias rodovias.