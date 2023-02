A Assembleia Legislativa empossa hoje os deputados eleitos em outubro de 2022, com uma renovação que no papel seria de 44,5%, mas na prática, apenas 31% dos que vão assumir cadeiras no parlamento estadual estarão pela primeira vez na Casa. Dos 54 deputados da legislatura anterior, 30 foram reeleitos e três conquistaram vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília. Os novos deputados são 24, mas desses, sete já ocuparam cadeiras na Assembleia.

É o caso de Ney Leprevost (União), que cumpriu três mandatos consecutivos na Casa, entre 2007 e 2018. Há quatro anos, ele foi eleito para a Câmara Federal e em 2022, decidiu voltar a concorrer à Assembleia. Hussein Bakri (PSD), que em 2018 ficou como primeiro suplente da coligação do governador Ratinho Júnior (PSD), assumiu a vaga com a ida de Márcio Nunes (PSD) para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, e foi líder do governo durante quase quatro anos. Em 2022, ele conseguiu conquistar uma vaga de titular para voltar à Casa. Também voltam à Assembleia os suplentes Gugu Bueno (PSD), Alisson Wandscheer (PROS) e Luis Corti (PSB), que igualmente assumiram por determinados períodos a cadeira de deputado na Casa e agora retornam como titulares. Marcelo Rangel (PSD), que foi deputado estadual entre 2007 e 2012, deixou a Assembleia para ser prefeito de Ponta Grossa entre 2013 e 2020 e volto a ser eleito para a Casa em 2022.

Uma das novidades dessa legislatura será o fato de que a Assembleia terá a maior bancada feminina de sua história, com dez deputadas. Na anterior, eram cinco deputadas. Além de Marcia Huçulak, integram o grupo as deputadas Ana Júlia e Luciana Rafagnin (PT); Flávia Francischini (União); Maria Victoria (PP); Cantora Mara Lima (Republicanos); Mabel Canto e Cristina Silvestri (PSDB); Cloara Pinheiro (PSD) e Marli Paulino (Solidariedade).

O PSD de Ratinho Jr continua como a maior bancada partidária da Assembleia, com 15 parlamentares, seguido da Federação PT/PV/PCdoB, com sete cadeiras, mesmo número do União Brasil. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou cinvo vagas; o Republicanos e a Federação PSDB/Cidadania, 3; MDB, PROS e Podemos, 2 cada; PDT e PSB, uma cadeira cada.