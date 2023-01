Paulo Bernardo: ex-ministro diz que não tem pretensão de assumir cargo (Franklin Freitas)

Definidos os ministros do governo Lula, começam as especulações sobre os outros cargos chaves do governo, que devem ser definidos nos próximos dias. Entre estes cargos está a cobiçada diretoria-geral da Itaipu Binacional. Dois nomes já foram citados por fontes petistas na segunda-feira.

Um deles é Paulo Bernardo, ex-deputado federal e ex-ministro do Planejamento e das Comunicações nos governos de Lula e Dilma. Ele também fez parte do recente grupo de Transição na área técnica de Comunicações. Em entrevista ao Bem Paraná, no entanto, ele afirmou que não tem a pretensão de assumir o cargo e que não conversou com o presidente Lula nem com a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a possibilidade de assumir o comando da hidrelétrica.

Outro nome citado pelas mesmas fontes petistas foi do advogado paranaense Juliano Breda, integrante do Prerrogativas, grupo de advogados antilavajistas. Ele também integrou a equipe de transição de Lula como membro do grupo temático de Transparência, Integridade e Controle. O Bem Paraná tentou conversar com o advogado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem

Recusa

O ex-senador Roberto Requião (PT) disse foi sondado por integrantes do governo Lula para uma vaga de conselheiro na Itaipu e recusou. Segundo assessores, ele acha que seria uma “humilhação” para sua carreira política e por isso, por enquanto ficará fora do governo Lula. Ele se filiou ao PT para ser candidato ao governo no Paraná nas últimas eleições. Há duas semanas, o nome de também estava na lista de possíveis indicados para o cargo de diretor-geral da Itaipu.

Ontem, o ex-governador publicou um texto no twitter, afirmando que sua indicação para a diretoria-geral da Itaipu teria sido vetada por interesses de grupos econômicos. “Empreiteiros da Únicon, pleiteiam de Itaipu ,uma indenização de Cinco bilhões de reais! Ficaram alarmados com a possibilidade de minha indicação para a diretoria geral, e se articulam para controlar a empresa”, alegou ele.