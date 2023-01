O Comando Militar do Sudeste se prepara para desocupar todas as áreas obstruídas por bolsonaristas em São Paulo em cumprimento à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Estadão apurou que o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste, aguarda instruções de Brasília enquanto negocia com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, agora sob o comando do capitão Derrite, deputado federal bolsonarista indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A expectativa é de que o “bom senso” prevaleça e que tudo seja feito sem conflito, mas a determinação será de desmonte, sem exceções. Na capital, os golpistas se concentram na Avenida Sargento Mario Kozel Filho, que fica em frente a quartel e também dá acesso ao prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, na região do Ibirapuera, zona sul.

Neste domingo, enquanto vândalos invadiam os prédios dos Três Poderes em Brasília e depredavam o patrimônio público, um pequeno grupo de bolsonaristas chegou a fechar as pistas da Avenida 23 de Maio no sentido centro. O ato, no entanto, foi rapidamente desmobilizado por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).