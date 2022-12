A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Senado aprovou as contas presidenciais de 2014 e 2015, dois últimos anos do governo Dilma Roussef. O relatório de 2014 foi elaborado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) e o de 2015, pelo deputado paranaense Enio Verri (PT), para quem a decisão do colegiado faz “justiça histórica” a Dilma. Para o relator, a então presidente foi afastada por um golpe com base em falsas alegações de “pedaladas fiscais”.

A deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS) também se manifestou favoravelmente à aprovação das contas. Para ela, Dilma foi afastada do cargo em 2016 devido a um arranjo momentâneo que teria unido interesses “de todos os setores da elite financeira nacional” naquele período, já que governadores também praticaram as alegadas pedaladas fiscais.