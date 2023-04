A Comissão Especial do Transporte terá o prazo de 120 dias para discutir a nova licitação do transporte coletivo de Curitiba. (Foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

A comissão especial criada pela Câmara Municipal de Curitiba, para discutir o novo contrato do transporte coletivo – “Tarifa Zero” promove amanhã primeira reunião de trabalho após sua instalação, na semana passada. Nesta semana, também estão confirmadas as agendas semanais de mais quatro comissões temáticas, entre elas a da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Os eventos serão transmitidos pelas redes sociais do Legislativo.

