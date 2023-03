A comissão de Obras da Assembleia Legislativa se reúne hoje para decidir a polêmica sobre a nova Frente Parlamentar do Pedágio da Casa, em meio a uma disputa entre as bancadas do governo e de oposição. O colegiado terá que definir qual das duas propostas de frente feitas por deputados da base governista e oposicionista vão funcionar.

A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia foi criada em abril de 2019, por proposta do deputado Arilson Chiorato (PT). De acordo com o regimento interno da Casa, teria dissolução automática prevista ao encerramento legislatura.

Como coordenador, Chiorato subscreveu requerimento para prorrogação dos trabalhos em 23 de janeiro. Segundo o relatório da presidência, o documento deve ser arquivado por perda de objeto.

Já em 1º de fevereiro de 2023, na data de abertura da nova legislatura o mesmo relatório indica que, “às 14h53, o deputado Delegado Jacovós protocolou pedido para acompanhamento dos novos Contratos de Concessão de Pedágio na Legislatura de 2023 a 2026, com um total de 13 assinaturas. Na mesma data, às 15h41, foi enviado para protocolo mais um requerimento de autoria do deputado Chiorato, subscrito por um total de 11 deputados, em que solicita mais uma vez a continuidade da Frente, já contando com a nova formação de deputados estaduais”.

Por trás da disputa, está a queda de braço entre governos Ratinho Jr e Lula em torno do novo modelo de pedágio no Estado. O governo paranaense defende leilão por menor tarifa com o pagamento de aporte financeiro proporcional ao desconto para garantia de obras. O governo Lula e o PT defende leilão por menor tarifa, com desconto livre até 12% e cobrança de aporte menor.