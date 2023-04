Pedágio: comissão criou grupo de trabalho para discutir novas concessões (Franklin Freitas)

Em meio à intensa discussão sobre o modelo de pedágio no Paraná, a comissão de Obras da Assembleia Legislativa descartou a criação de uma nova frente para discutir o assunto na Casa. No lugar, a comissão aprovou a criação de um grupo de trabalho no próprio colegiado para avaliar o tema. Coordenador da frente parlamentar do pedágio extinta pela Assembleia em março, o presidente do PT do Paraná e deputado Arilson Chiorato, apresentou voto contrário à decisão, apontando que o objetivo da base do governo seria controlar o debate sobre as novas concessões.

A frente foi extinta sob a alegação de perda de objeto, já que teria sido instalada para acompanhar o fim das antigas concessões encerradas em novembro de 2021. Dois requerimentos – um da base governista e outro da oposição – foram apresentados em fevereiro, propondo a criação de novas frentes para discutir o assunto.

A alegação da comissão de Obras é que a criação de uma nova frente conflita com a competência do colegiado. “A comissão de obras definiu na sua maioria de que há sim, conflito na competência do objeto dos requerimentos que pediu a instalação das frentes parlamentares com a competência regimental da comissão de Obras, que diz que ela tem competência para discutir todos os assuntos referentes a obras públicas e concessões no Paraná”, disse o deputado Gugu Bueno (PSD), vice-líder do governo na Casa. “A comissão de Obras pode, por exemplo, convocar um secretário de Estado para prestar esclarecimentos a essa Casa. Coisa que a comissão temporária como a frente parlamentar não tem essa prerrogativa”, alegou.

Chiorato apresentou voto em separado contra a decisão. “A comissão de Obras vai jogar a cartilha do governador. Eu entendo que vai prejudicar a pluralidade da discussão e favorecer as concessionárias”, criticou.

O governo Ratinho Jr defende a manutenção de modelo de concessão elaborado na gestão Bolsonaro, com leilão por menor tarifa e o pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto para a garantia das obras. O governo Lula e o PT do Paraná trabalham por uma licitação por menor tarifa, e com desconto liberado até 18%, sem a cobrança de aporte.