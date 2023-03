A Comissão de Ética Pública vai analisar, na próxima reunião do dia 28 de março, denúncias que chegaram ao órgão envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil). O Estadão revelou que o político usou voos da Força Aérea Brasileira (FAB) e recebeu diárias para ir a São Paulo e participar de leilões de cavalos de raça.

O colegiado tem como atribuição investigar desvios éticos de ministros do governo e pode recomendar ao presidente a demissão dos integrantes de primeiro escalão. No governo Dilma, por exemplo, a Comissão sugeriu a demissão do então ministro Carlos Lupi por ter usado jatinho de um empresário num evento público. Antes, da comissão já havia indicado que Lupi não poderia acumular a função no governo com a presidência de um partido do PDT.

Juscelino Filho foi para São Paulo e voltou para Brasília de FAB em janeiro deste ano. Ele teve apenas três curtas agendas oficiais na capital paulista, entre quinta, 26, e sexta-feira, 27, num total de duas horas e meia. O restante da viagem teve motivação particular: além de ter participado de leilões de cavalos, prestigiou evento conhecido como “Oscar da raça Quarto de Milha”. Juscelino Filho discursou durante a inauguração de uma praça feita em homenagem ao cavalo de seu sócio. No evento foi apresentado como representante da “equipe do presidente da República”.