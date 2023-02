Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

A nova composição das comissões temáticas da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) foi divulgada nesta segunda-feira (27), após as lideranças partidárias concluírem a indicação dos novos membros dos dez colegiados permanentes da CMC e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Após dois anos com as formações decididas no início da 18ª legislatura, em 2021, a renovação média foi de 40%, puxada pela saída de quatro parlamentares para outros cargos eletivos e pela mudança da Mesa Diretora.

Principal colegiado da CMC, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contará com cinco novos membros em 2023 e estará sob nova direção, uma vez que os últimos presidente e vice, Osias Moraes (Republicanos) e Pier Petruzziello (PP), não participarão da CCJ neste ano. A comissão é a única autorizada a arquivar projetos de lei protocolados no Legislativo e, em 2023, após a reforma do Regimento Interno, ganhou o poder de criar súmulas para uniformizar entendimentos.

Leia mais no blog Política em Debate