O deputado Heitor Schuch (PSB-RS) foi eleito nesta quarta-feira, 15, presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, como antecipou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Um dos objetivos da legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin é fortalecer no Congresso a pauta do ministério comandado por ele no governo.

O PSB tem agido para impulsionar no Legislativo as pautas dos ministérios que comanda. O líder do partido na Câmara, Felipe Carreras (PE), articulou a criação da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, em parceria com o ministro Márcio França, filiado à sigla. A bancada foi lançada nesta terça-feira, 14.

Com Alckmin no comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o colegiado que trata do tema também será estratégico para a legenda.

Mais de um mês após a eleição para a Mesa Diretora do Congresso e o retorno dos trabalhos legislativos, as comissões permanentes da Câmara, por onde tramitam projetos de lei e Propostas de Emenda à Constituição (PEC), foram instaladas hoje.