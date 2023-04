Congresso: votação de MPs sob impasse (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência)

Ainda sem solução definitiva para o impasse entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a tramitação de medidas provisórias, o Congresso instala nesta terça-feira (11) comissões mistas para iniciar a análise de quatro MPs editadas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com 100 dias de governo completados ontem, a agenda legislativa de Lula está paralisada.

Os colegiados vão analisar a reestruturação da Esplanada, que desmembrou ministérios e criou novas pastas, a volta do voto de desempate a favor da Receita Federal nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), o novo Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida.

O Senado havia previsto, inicialmente, que a instalação das comissões mistas começasse no último dia 4, mas as lideranças partidárias da Câmara foram pegas de surpresa. Segundo apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), os deputados não foram avisados da decisão e, por isso, não teriam tempo hábil para voltar a Brasília, numa semana de agenda esvaziada no Legislativo devido à Páscoa.

Após o mal-estar, a instalação dos colegiados foi adiada para esta terça-feira. De acordo com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o adiamento foi um pedido de Lira.

Com a persistência do impasse sobre o rito das MPs, o governo Lula pediu que pelo menos quatro medidas prioritárias tramitassem normalmente nas comissões mistas – Bolsa Família, MCMV, Carf e Esplanada. No total, são 13 propostas travadas. Segundo Randolfe, o Planalto avalia ser possível a instalação dos colegiados também no caso da MP que recriou o Mais Médicos e da que retomou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Já a mudança do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) da alçada do Banco Central para a do Ministério da Fazenda e as alterações no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) devem ser incorporadas, por meio de emendas, à MP que reestruturou a Esplanada.

Histórico

Lira inicialmente queria o fim das comissões mistas, com votação das MPs diretamente no plenário de cada Casa – primeiro na Câmara, depois no Senado -, como ocorreu na pandemia, para dar mais celeridade ao processo.

Pacheco, contudo, determinou em decisão unilateral o retorno dos colegiados, com a justificativa de que a emergência sanitária havia acabado e, por isso, era necessário retomar o rito previsto na Constituição. O presidente da Câmara, então, enviou um ofício ao chefe do Senado para pedir que a decisão fosse tomada em uma sessão conjunta .