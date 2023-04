Gleisi Horrmann (PT): agentes infiltrados (Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG) deve ler na quarta-feira o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro. A demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, após a divulgação de vídeo em que ele aparece circulando em meio aos invasores do Palácio do Planalto tornou inevitável a criação da CPMI. Os líderes do próprio governo Lula, que antes resistiam à abertura da investigação, passaram a apoiá-la após a queda de Dias.

Na semana, Pacheco adiou a sessão do Congresso, o que impediu a instalação da comissão. A oposição pretende usar a CPMI para vender a tese de que o governo Lula facilitou os ataques dos apoiadores bolsonaristas em janeiro para obter apoio político e isolar os adversários. “Para efeitos da CPMI, não há mudança alguma, acho até que o governo deveria ter tido essa postura desde o início, uma postura que tive em afirmar a gravidade do 8 de janeiro, das consequências daqueles atos antidemocráticos e que era legítimo ao Parlamento fazer as investigações próprias relativamente a isso”, disse o presidente do Senado.

Arcabouço

O governo queria evitar a comissão de inquérito para não atrapalhar a votação do novo arcabouço fiscal. Após a divulgação do vídeo e a demissão de Dias, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou que o Executivo vai apoiar a criação da comissão. “Fizemos uma análise da nova situação política criada pelo vazamento de imagens envolvendo servidores do Palácio do Planalto. Na nossa opinião, isso cria uma nova situação política e faz com que aqueles que ‘passaram pano’ para os atos terroristas do dia 8 de janeiro e que tentam criar teorias da conspiração, de que as vítimas tem responsabilidade sobre a atuação dos terroristas”, disse ele. “Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens, cria uma nova situação política e por conta disso e por isso, orientamos o líder da Câmara, do Senado e Congresso, para no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, afirmar que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha uma leitura da instalação de uma CPMI, apoiaremos a instalação e vamos orientar os líderes a indicarem membros”, afirmou o ministro.

A presidente nacional do PT, deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann, levantou a suspeita de que a divulgação do vídeo seria uma armação. “Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação: Invasores, terroristas e golpistas eram todos da turma de Bolsonaro”, alegou.