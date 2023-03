(Foto: Luiz Costa/SMCS)

O Conselho Permanente de Direitos Humanos do Paraná (COPEDH) divulgou nota afirmando considerar que o aumento de 9,09% na tarifa de ônibus de Curitiba é uma violação dos direitos humanos na capital paranaense por parte da Prefeitura. O órgão alega que não há transparência na planilha de custos do transporte público da cidade, e pede ao Ministério Público do Paraná e ao Tribunal de Contas do Estado a instauração de uma auditoria sobre as contas da URBS e do Fundo de Urbanização de Curitiba, a fim de avaliar os critérios adotados para esse aumento.

