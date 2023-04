A secretára de Educação, Maria Silvia Bacila: treinamento. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

A realização de simulação de eventos críticos em todas unidades educacionais, a inclusão das escolas municipais no programa Muralha Digital, com câmeras de monitoramento ao vivo e botão de pânico, além de dez equipes da Guarda Municipal dedicada ao atendimento exclusivo das escolas, são os planos da Prefeitura de Curitiba para prevenir tragédias como as ocorridas em Santa Catarina e São Paulo. As ações foram apresentadas aos vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), hoje, pelos secretários de Educação, Maria Silvia Bacila, e de Defesa Social, Péricles de Matos.

