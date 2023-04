Arilson Chiorato: intimidação. Foto: Sandro Nascimento/Alep

A Copel entrou com uma interpelação judicial contra o presidente do PT do Paraná e deputado estadual Arilson Chiorato, para que ele explique as denúncias de existência de uma suposta dívida da companhia que teria sido excluída do balanço da estatal. Na interpelação, a empresa exige que Chiorato apresente a íntegra da denúncia, bem como as fontes da mesma.

