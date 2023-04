Att. Srs. Assinantes,

A nota publicada anteriormente continha uma incorreção no título: O ministro não disse que seu retorno ao País foi para garantir segurança jurídica em meio às invasões do MST. No Twitter, Fávaro anunciou seu retorno e, sem citar as invasões do MST, disse que a segurança jurídica do campo é essencial para a retomada de crescimento do agro. Segue a nota corrigida.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou nesta quinta-feira, 20, que retornou ao País, encurtando a viagem ao Reino Unido, onde estava desde a segunda-feira, 17. Fávaro chegou no País nesta tarde. “Retornei ao Brasil nesta quinta-feira, depois de extensa agenda no exterior para ampliar as oportunidades do agronegócio brasileiro mundo afora com um saldo muito positivo. Aqui, estou em contato com os ministros Rui Costa, Flávio Dino e Paulo Teixeira. A segurança jurídica do campo é essencial para essa retomada de crescimento do agro e, consequentemente, da economia brasileira”, escreveu Fávaro na sua conta oficial do Twitter, sem citar as invasões do MST.

Mais cedo, o Estadão mostrou que o ministro cancelou participação no Lide Conference em Londres e, segundo fontes, teria justificado nos bastidores o retorno antecipado pela crise com as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Mesmo após acordo com o governo para desocupação dos locais, o MST segue em áreas da Embrapa, em Pernambuco, e da Suzano, no Espírito Santo. O movimento diz que deixará as áreas quando o governo anunciar medidas para assentar as famílias que ocupa estes locais.