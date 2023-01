A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos antidemocráticos no domingo, ultrapassou ontem o mínimo de assinaturas necessárias para ser protocolada. O pedido já tem o apoio de 31 senadores – são necessárias, no mínimo, 27 assinaturas.

O pedido é de autoria da senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS). Dentre os senadores estão Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Braga (MDB-AM), ambos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após as assinaturas necessárias obtidas, o pedido precisa ser votado e aprovado no plenário do Senado. Com sessão extraordinária do Congresso Nacional convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ontem, a expectativa era de que o pedido de CPI consiga ser votado no mesmo dia.

O líder do governo Lula no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede/AP), garantiu que a investigação será rigorosa. “Garanto isso que a CPI será instalada. O Congresso não recuará diante de golpistas”, disse o senador. “Vamos instalar CPI do terrorismo e do dia da infâmia”, afirmou.

De acordo com o senador, “ontem (domingo), as instituições foram atacadas, hoje as instituições vão reagir”, citando as reuniões de líderes do Congresso que ocorrerão durante o dia”.