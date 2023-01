Ato aconteceu na Santos Andrade (Cassiano do Rosário)

Manifestantes convocados pelas redes sociais participaram ontem, na praça Santos Andrade, em Curitiba, de um ato em defesa da democracia, em reação aos protestos antidemocráticos de bolsonaristas que invadiram as sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) ontem. O ato acontece simultaneamente em várias outras cidades brasileiras e ocorre em resposta ao terrorismo bolsonarista registrado na Praça dos Três Poderes.

Os manifestantes pedem ainda a punição aos envolvidos em toda as manifestações antidemocráticas registradas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitou a derrota nas urnas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrida no último pleito de outubro de 2022.

Na convocação feitas nas redes sociais, os manifestantes convocram a população para “Derrotar o Golpe nas ruas. “Não iremos permitir que um governo democraticamente eleito seja alvo do autoritarismo e do extremismo odioso de quem não respeita o povo brasileiro”, dizia a postagem do evento. Na postagem feita ainda ontem pediu ainda punição de todos os “cúmplices da barbárie”.