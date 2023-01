Ato em defesa da democracia na Praça Santos Andrade, em Curitiba, nesta segunda (9). Foto: Cassiano Rosário

Manifestantes convocados pelas redes sociais participaram hoje, na praça Santos Andrade, em Curitiba, de um ato em defesa da democracia, em reação aos protestos antidemocráticos de bolsonaristas que invadiram as sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) ontem. O ato acontece simultaneamente em várias outras cidades brasileiras e ocorre em resposta ao terrorismo bolsonarista registrado na Praça dos Três Poderes.

