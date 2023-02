A Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem, em segundo turno, projeto do prefeito Rafael Greca que institui o Conselho Municipal da Diversidade Sexual (CMDS) na Capital paranaense. A proposta dividiu a base do prefeito e foi aprovada hoje por 27 votos a 18. Na véspera, no primeiro turno, após um debate de três horas, o projeto foi aprovado por 25 votos a 7.

O conselho será composto por dez membros, sendo metade indicada pela prefeitura e a outra de representantes da sociedade civil organizada, com o objetivo de fiscalizar e propor políticas públicas na área. Ele irá assessorar os demais órgãos do Executivo e organizar a conferência municipal da área, além de encaminhar denúncias de violação de direitos da população LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e pansexuais).

Debate

Na votação em primeiro turno, na segunda-feira, o debate mobilizou 12 dos 38 vereadores. “A criação do CMDS vinha sendo construída há bastante tempo pela secretaria do Governo, em conjunto com os movimentos sociais”, disse Pier Petruzziello (PP), líder do governo, que orientou a base a votar favoravelmente à proposta. “Não podemos viver numa terra repleta de ódio e intolerância. O conselho dará uma eficácia mais ampla às políticas públicas e [com ele] damos o recado que respeitamos a todos na nossa sociedade”, afirmou Petruzziello.

As agressões à população LGBTQIA+ foram citadas por Josete, Maria Letícia (PV), Giorgia Prates (PT) e Angelo Vanhoni (PT) durante a discussão. Eles lembraram ao plenário que as pessoas cuja identidade de gênero escapa à heteronormatividade estão mais sujeitas a crimes de ódio, ao suicídio, ao desemprego e ao abandono familiar que outros grupos sociais, em razão do preconceito e da discriminação.

Crítico da proposta, o vereador Eder Borges (PP) argumentou que o tema não é assunto de Estado. Ele atacou especialmente a realização de um feirão de emprego para a população LGBTQIA+, dizendo que isso gerava segregação social. “Nada fundamenta que o cidadão que paga impostos banque uma pauta ideológica”, disse.