O deputado federal eleito e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol (Podemos), classificou ontem, por meio de nota, de “frágil”, e “puramente especulativa, requentada e vingativa”, a ação da Federação “Brasil da Esperança”, encabeçada pelo PT contra ele, pedindo a investigação de possíveis condutas ilegais, relativas à arrecadação e gastos de recursos públicos na campanha eleitoral.

Segundo a ação, entre fevereiro e julho de 2022, Matheus Almeida Rios Carmo, ex-estagiário de Deltan no MPF, recebeu cerca de R$ 100 mil do Podemos do Paraná para uma “consultoria política”, sem contraprestação dos serviços.

“Os fatos trazidos já foram examinados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) em outra ação ajuizada em 2022, que o TRE/PR julgou improcedente por unanimidade”, alega Dallagnol. “O TRE/PR entendeu que a ação era vaga e genérica e que não existem provas de irregularidades na pré-campanha de Deltan Dallagnol ou na atividade político-partidária do Podemos/PR. A nova ação, que é nova apenas no pedido e não nos fundamentos, requenta, de forma leviana e aloprada, estes mesmos fatos, revelando seu único propósito de continuar aquilo que o PT sempre fez com as autoridades que investigaram e processaram seus crimes: perseguir implacavelmente quem, fazendo o certo, prejudica os interesses do partido”, argumenta o ex-procurador.

De acordo com a acusação, o pagamento deve ser investigado, pois pode revelar o custeio de despesas pessoais e de pré-campanha de Deltan com recursos do fundo partidário. A petição ainda, pede que Deltan comprove os valores e a origem dos recursos usados para custear despesas não contabilizaras em prestação de contas. Se comprovadas as acusações, Deltan pode ser cassado e ficar inelegível até 2030, alega a federação.