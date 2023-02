Ratinho Jr (PSD): ideia seria ocupar espaço de Bolsonaro (Roberto Dziura Jr/AEN)

O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou ontem um pacote R$ 3,4 bilhões de investimentos em infraestrutura, cujas obras, segundo o governo, serão licitadas neste ano e iniciam até 2024. São novas duplicações, pavimentações e melhorias de rodovias e vias urbanas, além da construção de pontes e viadutos, modernização de estradas rurais e novas estruturas portuárias para potencializar o setor, afirma o Executivo.

Nos bastidores da política paranaense, o anúncio foi visto como o primeiro passo de Ratinho Jr na tentativa de construção de uma possível candidatura à Presidência da República em 2026. Por essa articulação, o governador do Paraná poderia se credenciar a ocupar o espaço político e atrair o eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso ele seja declarado inelegível em alguns dos vários processos que responde no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ratinho Jr apoiou a candidatura à reeleição de Bolsonaro, derrotada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No segundo turno, o ex-presidente teve mais de 62% dos votos no Paraná. Aliados de Bolsonaro, porém, consideram muito provável que ele seja declarado inelegível pelo TSE, abrindo caminho para um candidato do mesmo campo político.

Segundo as informações divulgadas pelo governo, estudos do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) apontam que as obras devem gerar cerca de 40 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos dois anos na construção civil, indústria e comércio, além de representar impacto de 0,4 ponto percentual no crescimento do PIB em 2023.

De acordo com o Executivo estadual, são 16 obras rodoviárias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), além de um pacote de revitalização de 195 pontes e obras de arte rodoviárias (trincheiras e viadutos), implementação do Moegão no Porto de Paranaguá e pavimentação de mais cerca de 75 quilômetros de estradas rurais, beneficiando de 20 a 30 municípios.

Projeção

O governador não esconde que aposta nesses investimentos para ter projeção fora do Estado. Segundo ele, esse novo pacote é parte do projeto implementado há quatro anos de transformar o Paraná no hub logístico da América do Sul. “Quando essas obras estiverem concluídas teremos um Paraná cada vez mais integrado, receptivo a grandes investimentos e com qualidade de vida para a população”, disse Ratinho Jr. “Obras de infraestrutura projetam o Paraná cada vez mais no cenário nacional. Temos a quarta maior economia do País, um mercado de empregos aquecido e uma população cada vez maior”, prevê.