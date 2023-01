Marcelo Camargo/ABr

A União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a Associação Nacional dos Pós-graduandos convocam atos em defesa da Democracia por todo o país para os próximos dias.

A convocação é uma “resposta aos atos golpistas praticados hoje (domingo) na cidade de Brasília por terroristas. Amanhã (segunda-feira, 09/01), os estudantes de cada cantão desse Brasil estão convocados a estarem nas ruas, presentes nos atos que acontecerão às 18h por todo o Brasil, e nesta quarta-feira (11/01) em Brasília”, diz o texto de convocação.

“Consideramos que a invasão do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional são atos intoleráveis contra o nosso país e nosso povo, e que todos esses que atentaram, financiaram e incentivaram esses ataques contra o patrimônio público, o Estado de Direito e a soberania popular devem ser identificados e punidos”, inclusive o próprio Bolsonaro, liderança maior desses criminosos. Esses atos são crimes, e exigimos que a Lei seja cumprida!”.

“Todas as vezes que ocupamos Brasília em defesa da Educação fomos recebidos com bombas de efeito moral e com a cavalaria da polícia do GDF. Hoje golpistas incitados pelo discurso de ódio de Bolsonaro, foram mais uma vez recebidos cordialmente, como nos atos de terrorismo praticados antes, durante e após as eleições. É urgente que seja apurada a prevaricação dos agentes públicos, e que caso comprovada, que esses policiais sejam punidos. Além disso, é imperativo que se apure a omissão do governador Ibaneis Rocha em seu dever de garantir a preservação da ordem e segurança”.