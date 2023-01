Tadeu Veneri: líder do PT se reuniu com procurador-geral. Sandro Nascimento/Alep –

O líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Veneri , reuniu-se na manhã de hoje com o Procurador Geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia, para discutir a remoção dos acampamentos de golpistas em frente aos quartéis no Estado, conforme determinado pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Veneri já tem pronto um pedido de afastamento do governador Ratinho Junior (PSD), a ser encaminhado a Moraes e à presidência do Tribunal de Justiça, caso o governo do Estado não cumpra a ordem do ministro dentro do prazo estabelecido, que vencerá amanhã às 6 horas.

