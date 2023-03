Hussein Bakri (PSD): “No meu entendimento foi no prazo estipulado”. Foto: Pedro Oliveira/Alep –

O líder do governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD), negou hoje que tenha havido demora ou atraso por parte da administração estadual, no processo de novas concessões do pedágio, já que desde o início do atual mandato, era de conhecimento público que os antigos contratos se encerrariam em novembro de 2021. Ele alegou que o governo paranaense agiu dentro do tempo hábil, mas que dificuldades burocráticas teriam dificultado o processo.

