Zeca Dirceu: paranaense assume o cargo em fevereiro. Foto: Valquir Aureliano

O deputado federal paranaense Zeca Dirceu será o líder do PT na Câmara de Deputados. Ele substituirá José Guimarães (CE), que foi escolhido líder do governo Lula na Casa. Filho do ex-ministro José Dirceu, o parlamentar confirmou que a indicação está encaminhada, e ele deve assumir o cargo em fevereiro.

