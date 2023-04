O líder da bancada do oposição na Assembleia Legislativa, deputado Requião Filho (PT), criticou o governo Lula por não convidar parlamentares aliados para a visita de ministros ao Paraná nos últimos dias. A reclamação foi feita em relação à vinda do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB) na última sexta-feira a Curitiba, e da ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta segunda-feira.

“É motivo de espanto e estranheza, a presença de dois ministros do governo Lula – Fávio Dino, da Justiça e Nísia Trindade, da Saúde – cumprirem agenda em Curitiba sem que haja o mínio de planejamento por parte do governo federal. Acabou a campanha e esqueceram de seus apoiadores no Paraná, fazendo questão das informações virem de última hora, por e-mails institucionais, sem a preocupação alguma de confirmação da presença”, queixou-se o parlamentar.

“Do que adianta um Ministro das Relações Institucionais, como o Alexandre Padilha, ou da Casa Civil, como Rui Costa, se os deputados do próprio partido são relegados e esquecidos pela estrutura federal”, criticou Requião Filho. “Onde está o bom político Lula, hábil e feito de relações, que nem se quer (sic) orienta sua equipe para esses cuidados?”, questionou.

“Não acredito em coincidência, inclusive porque minha equipe foi encontrada facilmente quando quiseram organizar a campanha de 100 dias de governo, orientando de cima para baixo as comunizações da campanha…Perderam o número?”, ironiza o deputado. “É preciso respeito por aqueles que estão em contato direto com a população, partido não serve apenas na eleição”, conclui o parlamentar.